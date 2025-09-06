Corriere della Sera (G. Piacentini ed E. Bergonzini) – Roma e Lazio percorrono strade opposte: i giallorossi hanno scelto il ringiovanimento, con un’età media di 25,7 anni, la più bassa tra le big; i biancocelesti restano tra le squadre più esperte (27,8), terzi in A dietro Inter e Napoli.

La linea della Roma, voluta dai Friedkin e da Gasperini, punta su under 25 da valorizzare: tra i nuovi Wesley, Ghilardi, Ferguson, El Aynaoui e Ziolkowski. Il più anziano è El Shaarawy (33 a ottobre), ma il cuore della rosa è formato da ventenni come Sangaré, Ferguson, Pisilli, Soulé, Baldanzi, Rensch e Ghilardi.

La Lazio invece continua a invecchiare: undici giocatori oltre i 30 anni, tra cui Pedro (38) e Vecino (34). Dal vivaio non emergono talenti dopo Cataldi e, complice anche il blocco Covisoc, il progetto di ringiovanimento è rimasto incompiuto.