Corriere della Sera (M. Perrone) – Roma e Lazio giocheranno insieme in Europa League, nel primo supergirone da 36 squadre che, a partire dal 25 settembre, inaugurerà la nuova formula. Saranno insieme anche nell’urna principale, quella delle squadre con il ranking più alto. E con un piccolo record, che può consolare la Roma per il sesto anno di fila senza Champions: saranno le 2 sole italiane sempre in Europa dal 2017-18 al 2024-25.

Neanche Inter (fuori nel 2017-18), Milan (escluso nel 2019-20 per colpa del fair play finanziario) e Juventus (fuori in questo 2023-24 dopo la penalizzazione nello scorso campionato) ci sono riuscite, mentre il Napoli interromperà una striscia di 14 partecipazioni consecutive per il 10° posto con lo scudetto sul petto.