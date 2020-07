Roma e Lazio ago della bilancia

Il Messaggero (E.Bernardini) – Fino a due mesi fa si guardava a Juventus-Lazio come una finalissima per lo scudetto e a Roma-Inter come un possibile spareggio Champions. Un lockdown dopo le due romane possono essere l’ago della bilancia per lo scudetto. La squadra di Inzaghi si è trovata da protagonista a spettatrice. Svuotata. E’ fuori dai giochi. In palio resta l’orgoglio. Dopo la bufera delle scorse settimane Conte era anche finito in discussione. Ora sogna il grande colpo. Domenica affronterà la Roma a cui ha detto no l’estate scorsa per diventare allenatore.