Il conto alla rovescia sta per finire: l’era di Gasperini alla Roma sta per cominciare. Dopo essere arrivato nella giornata di ieri nella Capitale per partecipare alle nozze di Gianluca Scamacca, questa mattina il tecnico ha fatto il suo ingresso a Trigoria, segnando il primo passo di quella che sta per essere la sua nuova avventura sulla panchina giallorossa.

Ad accoglierlo al Centro Sportivo Fulvio Bernardini c’erano il direttore sportivo Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri, recentemente entrato nel management del club come consigliere dei Friedkin. Un incontro simbolico, che ha sancito il primo contatto tra Gasperini e l’ambiente in cui lavorerà: lo staff, le strutture e i campi che diventeranno il punto di ritrovo della sua Roma.

Dopo aver preso confidenza con il centro sportivo e aver avviato i primi colloqui operativi, Gasperini ha lasciato Trigoria intorno alle 16:00, chiudendo così una giornata densa di significato e aspettative.