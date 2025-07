Alle 6:00 di questa mattina Wesley è atterrato a Fiumicino: da oggi parte la sua avventura in giallorosso. Ora per lui visite mediche di rito e firma sul contratto fino al 2030. Successivamente, il brasiliano ritornerà in Brasile per questioni legate al visto lavorativo, salvo poi ritornare nella Capitale giovedì. Gasperini ha il suo terzino destro: un giocatore cercato già un anno fa, quando il tecnico allenava l’Atalanta.