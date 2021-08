Roma, è allarme rosso. Mou senza centrocampo

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – A venti giorni dall’inizio del campionato Mourinho si ritrova senza centrocampo. Xhaka ha ripreso a giocare con l’Arsenal, Cristante è arrivato ieri e avrà bisogno di qualche giorno per capire che cosa chiede il tecnico, Veretout è stato vittima di una ricaduta e sta riprendendo ad allenarsi coi compagni con cautela. Inoltre si è fatto male anche Villar ed è tornato a Roma. Se la partita contro la Fiorentina si giocasse oggi la coppia titolare a centrocampo sarebbe Diawara-Bove che ha superato Darboe nelle gerarchie.

Mourinho chiede aggressività, intensità e verticalizzazioni, per quello che è un ruolo nevralgico per il suo gioco. Xhaka è il perfetto interprete di quella che è la filosofia di Mou, ma la trattativa con l’Arsenal non è mai decollata e il suo ritorno in campo, con gol, ha complicato ancor di più la situazione. A centrocampo arriverà comunque in rinforzo e probabilmente uno partirà. Uno tra Villar e Diawara per esempio.