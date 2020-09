Roma-Dzeko, tutto da ricostruire, ma ora spunta il Barcellona

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Roma-Juventus sarà la partita di Edin Dzeko. Il bosniaco, che proprio contro i bianconeri ha segnato il suo primo gol in partite ufficiali con la Roma, era ad un passo dall’approdare alla corte di Pirlo prima che l’accordo tra i capitolini ed il Napoli per Milik saltasse. Non è ancora del tutto certa la permanenza del numero 9 a Trigoria: dalla Spagna parlano di un interesse del Barcellona per Dzeko che prenderebbe il posto di Suarez ed il capitano romanista, ieri, ha reagito alla notizia con un “like” su Instagram. Se dovesse rimanere, ci sarà da ricucire il rapporto con Fonseca, deteriorato dopo la sfida al Siviglia. Intanto la società cerca un attaccante da affiancargli: si tratta per Borja Mayoral, classe ’97 di proprietà del Real Madrid e con il contratto in scadenza al 30 giugno 2021.