Roma, Dzeko chiede a Fonseca di non giocare e salta la riunione tecnica della vigilia

Edin Dzeko è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. In attesa che l’affare Milik si sblocchi, il bosniaco era presente con la squadra della Roma a Verona, dove i giallorossi hanno affrontato gli uomini di Juric per la prima gara del campionato 2020/21 ottenendo un pareggio. Come riporta Il Tempo, Dzeko avrebbe chiesto a Paulo Fonseca di non scendere in campo contro l’Hellas, con il portoghese che non ha potuto far altro che accontentare il bomber. Inoltre il numero 9 non ha partecipato alla riunione tecnica della vigilia.