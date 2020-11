Roma, Dzeko ancora positivo. Domani effettuerà un nuovo tampone: ha una bassa carica virale

Edin Dzeko non può ancora tornare a disposizione di Paulo Fonseca. Il bosniaco, dopo il tampone effettuato quest’oggi, è risultato ancora positivo al Covid-19. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’attaccante ha una bassa carica virale, ma quanto basta per costringerlo a rimanere ancora lontano da Trigoria. Domani il numero nove verrà sottoposto ad un nuovo tampone molecolare, ma le possibilità di vederlo contro il Parma diminuiscono sempre di più. Dzeko potrebbe dunque tornare in campo nella gara di giovedì prossimo contro il Cluj.