Corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – E’ l’ultimo giorno di Edin Dzeko a Trigoria. L’attaccante è arrivato alle 9 di questa mattina ufficialmente per sostenere l’allenamento in programma alle 10, in pratica per svuotare l’armadietto e salutare tutti i compagni. Già in giornata dovrebbe arrivare l’ok per volare a Torino in direzione Juventus per sostenere le visite mediche. Il discorso è legato ai test che sta svolgendo Milik in Svizzera.