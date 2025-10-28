Roma, Dybala verso il rinnovo ma con ingaggio ridotto: trattativa pronta a partire

Il futuro di Paulo Dybala sembra ancora colorarsi di giallorosso. Dopo settimane di riflessioni e silenzi, la Roma e l’argentino sarebbero pronti a sedersi al tavolo per discutere il rinnovo di contratto, anche se a cifre più contenute rispetto a quelle attuali.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il nuovo direttore sportivo Frederic Massara, da gennaio dovrà affrontare diversi dossier caldi: tra questi, i rinnovi di Celik, Pellegrini, El Shaarawy e naturalmente Dybala. A differenza degli altri, nel caso del numero 21 la volontà comune è quella di proseguire insieme. L’attaccante argentino, dopo aver testato la propria condizione fisica e il ruolo nel progetto di Gasperini, si sente nuovamente parte centrale della squadra.

Il nodo resta economico: Dybala attualmente percepisce circa 8 milioni di euro a stagione, cifra che la società non intende più sostenere. Il rinnovo, dunque, avverrà al ribasso, con l’argentino disposto a rinunciare a qualcosa pur di restare e inseguire l’obiettivo di vincere con la maglia della Roma. La trattativa ufficiale, fa sapere il quotidiano, prenderà il via nelle prossime settimane.