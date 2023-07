Per l’argentino Dybala si prospetta un lauto adeguamento dell’ingaggio fino a 6 milioni di euro. Con questo accordo la Joya diventerà il giocatore più pagato della rosa di Mourinho. Le parti sono pronte a riaggiornarsi per il rinnovo dell’attaccante e già in giornata dovrebbe essere un incontro, con Tiago Pinto pronto ad uno sforzo per assicurarsi ancora a lungo le prestazioni del 21. A sei giorni dalla scadenza della clausola rescissoria l’agente del calciatore è in contatto con la Roma e spinge per l’accordo, per un matrimonio tra i giallorossi e Dybala destinato a durare ancora. Lo riporta Calciomercato.com.