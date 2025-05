Paulo Dybala, tramite un post sul suo account Instagram, ha fatto un resoconto della sua stagione. Queste le sue parole:

“Finisce una stagione particolare. Una stagione agrodolce, dove personalmente avrei voluto chiudere in maniera diversa. Vorrei fare i complimenti alla squadra per l’atteggiamento che ha avuto in questo finale, vorrei ringraziare anche i nostri tifosi per il sostegno nei momenti piu difficili dalla stagione. E vorrei fare un grande applauso a questo SIGNORE qui (Ranieri, ndr). Non solo per quello che ci ha aiutato ma ben si per la sua carriera. Grazie di tutto mister e Forza Roma”.