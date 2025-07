Pagine Romaniste (A. Leopardi) – Il 20 luglio 2022 è una data, per certi versi, storica per il tifoso della Roma: l’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso. Un colpo che ha acceso l’entusiasmo di tutti i tifosi: la Roma, in controtendenza con quanto storicamente fatto negli ultimi anni, ha comprato un top player. Un fuoriclasse. Il più forte passato a Trigoria da quando Totti ha appeso gli scarpini al chiodo. Poco importa se sia fragile o se fosse, anche qui stranamente, un esubero della Juve: Dybala a Roma ha animato un’intera piazza.

In questi tre anni il numero 21 ha confermato le aspettative di buona parte degli addetti ai lavori: giocate di classe, gol, assist ma anche infortuni che gli hanno fatto saltare diverse partite anche importanti. Ce lo si poteva aspettare. La sensazione però è che il tempo di Paulo a Roma non sia finito. E lui, altra sensazione, vuole con tutto se stesso terminarlo con un trofeo alzato al cielo. Prima del ritorno annunciato in Argentina.

Un trofeo che poteva essere quell’Europa League del 2023, con Budapest che ancora grida vendetta. Un giorno che i romanisti ma soprattutto Paulo ricordano con tanta tristezza. Un trofeo sfiorato e portato via. E che potrebbe ancora essere l’obiettivo stagionale del club, considerando che la Roma lo giocherà nuovamente in questa stagione. E la Joya, sicuramente, farà di tutto per ritornare in finale.

Un anno fa era a un passo dall’addio. Oggi si parla di rinnovo anche oltre il 2026. Perché ci sono cerchi che vanno chiusi; o almeno ci si deve provare. E quello della Joya a Roma non può finire, almeno nelle volontà, senza una coppa in bacheca. Dybala ci metterà il suo. Se poi il destino vorrà fare il resto, ben venga. Per terminare al meglio una storia d’amore cominciata tre anni fa esatti. E di cui ci ricorderemo per tanto tempo.