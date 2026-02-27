Roma, Dybala torna in gruppo: quattro a parte a Trigoria

Giornata di lavoro a Trigoria per la Roma, che continua la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. Nessuna notizia clamorosa dal quartier generale giallorosso, ma indicazioni comunque importanti arrivano dal campo, soprattutto per quanto riguarda le condizioni dei singoli.

Secondo quanto filtra dal centro sportivo Fulvio Bernardini, la Roma ha svolto una seduta mattutina con Paulo Dybala regolarmente in gruppo. Un segnale positivo per lo staff tecnico, che potrà contare sulla Joya per preparare al meglio il prossimo match. Hanno invece lavorato a parte Matías Soulé, Mario Hermoso, Evan Ferguson e Artem Dovbyk, tutti impegnati in programmi personalizzati.

La situazione resta dunque sotto osservazione, ma il rientro in gruppo di Dybala rappresenta senza dubbio la nota più lieta della giornata. Nei prossimi allenamenti si capirà meglio chi potrà recuperare in extremis e chi, invece, dovrà ancora attendere prima di tornare a disposizione.