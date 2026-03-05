Buone notizie arrivano da Trigoria per la Roma in vista della prossima sfida di campionato. La squadra giallorossa continua la preparazione per la trasferta di Marassi contro il Genoa e nell’allenamento odierno è tornato a lavorare con il gruppo uno dei giocatori più attesi, pronto a rientrare tra le opzioni offensive a disposizione dello staff tecnico.

Durante la seduta diretta da Gian Piero Gasperini, la Roma ha infatti riaccolto in gruppo Paulo Dybala. L’attaccante argentino era già stato convocato per la sfida contro la Juventus, ma ieri aveva svolto lavoro personalizzato dopo il permesso ottenuto per la nascita della figlia Gia. Nelle prossime ore lo staff tecnico valuterà se schierarlo dal primo minuto nella gara contro il Genoa oppure utilizzarlo a partita in corso.

Situazione diversa invece per Mario Hermoso e Matias Soulé, che hanno proseguito con un lavoro differenziato. Il difensore spagnolo non sarà a disposizione per la trasferta di Marassi, mentre Soulé punta al recupero per la sfida europea contro il Bologna, in programma il 12 marzo al Dall’Ara per gli ottavi di finale di Europa League.