Non c’è tempo di pensare all’esonero di Mourinho, sabato allo Stadio Olimpico arriva il Verona, e la Roma ha il dovere di rispondere presente dopo la sconfitta nel derby e il ko di Milano. Arrivano buone notizie per il nuovo allenatore Daniele De Rossi: Dybala oggi è tornato a lavorare in gruppo e ci sarà nella sfida contro gli uomini di Baroni. A riportarlo è Jacopo Aliprandi.

