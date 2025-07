Roma, Dybala resta a casa per scelta tecnica: nessun problema fisico per l’argentino

In una fase delicata ma fondamentale della preparazione estiva, ogni dettaglio viene studiato con attenzione dallo staff tecnico della Roma. In vista dell’amichevole contro il Kaiserslautern, prevista oggi alle ore 18 in Germania, tra i nomi assenti figura anche quello di Paulo Dybala, inizialmente oggetto di qualche preoccupazione da parte dei tifosi.

L’esclusione dell’argentino non è legata a problemi fisici o infortuni, ma è frutto di una semplice gestione delle forze da parte di Gasperini e del suo staff. Nessun allarme, dunque: Dybala sta bene e il suo mancato impiego rientra in una logica di precauzione, tipica di questa fase del precampionato.

L’obiettivo è arrivare all’inizio ufficiale della stagione con il numero 21 al massimo della condizione, evitando qualsiasi rischio inutile. I giallorossi, nel frattempo, affronteranno il club tedesco della Zweite Bundesliga con una rosa parzialmente rimaneggiata.