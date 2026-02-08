Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, la Roma deve fare i conti con l’ennesima assenza pesante. Tra gestione delle energie e condizioni fisiche non ancora ideali, Gian Piero Gasperini è chiamato a scelte prudenti in un momento delicato della stagione.

Secondo quanto riportato da SkySport, Paulo Dybala non è stato convocato per il match di domani. L’argentino è ancora alle prese con il problema al ginocchio accusato nella gara contro il Milan e, pur essendo in fase di recupero, non è considerato al meglio della condizione. Da qui la decisione dello staff tecnico di non forzare i tempi e di preservarlo in vista del big match della prossima settimana contro il Napoli.

L’assenza della Joya aggrava l’emergenza offensiva: oltre a Dybala, infatti, non saranno disponibili nemmeno Vaz, El Shaarawy e Dovbyk. Gasperini ritrova però Venturino, che ha superato l’influenza, e valuta la possibile convocazione di Ferguson. In avanti spazio dunque a Soulé, chiamato a riscattare un inizio di 2026 sotto tono, affiancato da Malen e da uno tra Pellegrini e Bryan Zaragoza.