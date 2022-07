Roma-Dybala, la fase 2: oggi previsto un contatto tra Pinto e i suoi agenti

gazzetta.it (A.Pugliese) – Dopo la telefonata di Mourinho ecco l’affondo di Pinto. Oggi ci sarà un contatto tra il gm della Roma e l’entourage di Paulo Dybala. Doveva essere una videoconferenza, potrebbe essere anche un incontro di persona, con il dirigente romanista che da Milano potrebbe raggiungere Torino per vedere de visu Jorge Antun e Carlos Novel, rispettivamente agente e responsabile marketing del giocatore. Con loro ci dovrebbe essere anche Fabrizio De Vecchi, intermediario dell’operazione e persona molto vicina alla Joya.

La Roma sul piatto è pronta a mettere 5 milioni di euro più uno di bonus, che era anche l’ultima offerta recapitata dall’Inter. Poi c’è l’ostacolo commissioni che sono altissime come richiesta di Antun. Per sbloccare l’affare i Friedkin potrebbero concedere delle commissioni “condizionati“, un po’ come è successo per Tammy Abraham.