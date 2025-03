Giornata speciale per Leandro Paredes e la sua famiglia. Il centrocampista della Roma ha festeggiato la nascita del suo terzo figlio, Lautaro, ricevendo numerosi messaggi di auguri dai compagni di squadra e dagli amici più cari. Tra questi, anche Paulo Dybala ha voluto condividere la gioia del momento.

Come riportato su Instagram, la Joya ha fatto visita a Paredes per conoscere il piccolo e ha pubblicato uno scatto in cui appare con il neonato e il centrocampista giallorosso. “Hola Lauti. Congratulazioni amici”, ha scritto l’attaccante argentino, attualmente ai box per infortunio. Un gesto che conferma il forte legame tra i due, compagni di squadra alla Roma e amici di lunga data anche fuori dal campo.