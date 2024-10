Buone notizie per Ivan Juric, l’argentino Paulo Dybala, dopo aver saltato gli impegni con la Nazionale Campione del Mondo, tornerà da domani in gruppo, per preparare la delicata sfida interna con l’Inter, in programma domenica alle 20:45. La Joya, come riportato da Sky Sport, avrebbe messo alle spalle il problema al flessore e punta al match di Serie A, contro i nerazzurri.

Foto: [Francesco Pecoraro] via: [Getty Images]