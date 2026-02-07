In casa Roma continua il monitoraggio sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala, la cui situazione resta sotto osservazione in vista dei prossimi impegni di campionato. Lo staff giallorosso procede con cautela, evitando forzature che potrebbero compromettere il recupero dell’argentino.
Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, l’attaccante non sarà a disposizione per la gara contro il Cagliari, in programma nel prossimo turno di Serie A.
L’infiammazione al ginocchio è in fase di miglioramento, ma i segnali positivi non sono ancora sufficienti per permettere il rientro in campo. Per questo motivo Dybala dovrà dare forfait anche contro i sardi, con la Roma che punta a ritrovarlo nelle migliori condizioni fisiche nei prossimi appuntamenti.