Roma, duro esposto alla Lega Serie A per Juventus-Napoli: “La decisione è del tutto priva di adeguata giustificazione”

Juventus-Napoli è stata rinviata, ma la Roma non ci sta. Il match si sarebbe dovuto giocare il 4 ottobre 2020, ma il calcio d’inizio è stato spostato alle ore 18.45 del 7 aprile. Come riporta il corrieredellosport.it, lo slittamento è arrivato dopo la richiesta dei due club e la Roma che sfiderà il Napoli domenica prossima non ha accettato la decisione. Questo pomeriggio il club giallorosso ha presentato un esposto alla Lega contro il rinvio della gara di Serie A. Questo un estratto del documento:

“Vi chiediamo di renderci edotti delle idonee motivazioni di interesse sportivo che, come noto, devono essere alla base della Vostra disposizione di rinvio in deroga. Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario della SSC Napoli che avrebbe dovuto incontrato la scrivente società la successiva domenica 21 marzo”.