corrieredellosport.it – Allarme Covid in casa Roma. Dagli ultimi tamponi effettuati sono state riscontrate due positività: non si tratta di giocatori ma di componenti dello staff del club giallorosso.

Le due persone sono entrate immediatamente in isolamento, e per il momento la Roma è entrata in bolla, aspettando l’esito dei nuovi tamponi e dei test sierologici a cui si è sottoposta la squadra.