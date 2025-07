La Roma rientrerà nella Capitale in nottata dopo l’impegno in trasferta. Gasperini ha concesso due giorni di riposo alla squadra: domenica e lunedì saranno liberi, mentre la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio a Trigoria, in vista dei prossimi impegni.

Intanto, cresce l’attesa per l’arrivo del nuovo acquisto Wesley. Il terzino brasiliano, prelevato dal Flamengo per rinforzare la fascia destra, atterrerà domani mattina a Fiumicino, intorno alle ore 6. Subito dopo inizieranno le visite mediche di rito, la firma sul contratto e il primo contatto con il mondo giallorosso.