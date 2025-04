Dopo la vittoria all’Olimpico contro l’Hellas Verona, la Roma si concede due giorni di riposo per Pasqua e Pasquetta. La squadra tornerà ad allenarsi martedì mattina a Trigoria per preparare la sfida di sabato 26 aprile alle 18:00 contro l’Inter a San Siro.

Un appuntamento cruciale contro la capolista, che rappresenta un banco di prova importante per misurare ambizioni e carattere in vista della volata finale per un posto in Champions League.