Roma, due colpi. Mayoral è fatta, Smalling ai dettagli

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Nel blitz londinese di Fienga è stato definito l’acquisto di Smalling. Ieri l’intermediario è atterrato a Roma per sistemare gli ultimi dettagli. Sarà un passaggio a titolo definitivo per 15 milioni più bonus. Sarà a disposizione di Fonseca dopo la sosta. Lo United vuole inserire nell’operazione anche il terzino Fosu Mensah e per questo dettaglio da mettere a punto non c’è stata anche l’ufficialità per l’inglese. Sempre ieri si è sbloccata la trattativa per Borja Mayoral. L’attaccante ha dimostrato grande entusiasmo nell’accettare la Roma. Sarà il vice Dzeko, ma si giocherà le sue carte per essere anche al fianco del bosniaco. Nel viavai di procuratori a Trigoria c’è da segnalare anche la presenza di Raiola e non è escluso che si sia parlato anche di Izzo, operazione che potrebbe chiudersi se Fazio dovesse uscire.