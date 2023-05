Roma, dubbio Dybala. Wijnaldum a gara in corso

Il Tempo (M. Cirulli) – Dybala e Wijnaldum si allenano in gruppo. Nella giornata di ieri a Trigoria è andata in scena la rifinitura alla vigilia del match di questa sera tra Roma e Bayer Leverkusen. Insieme a Pellegrini e compagni si sono visti anche la Joya e l’ex Psg, con l’olandese che potrebbe tornare in campo dopo essersi fermato nella sfida di ritorno con il Feyenoord. Un gruppo unito in vista della semifinale d’andata, come confermato da Mourinho in conferenza stampa.

Chi non ci sarà sicuramente è Kumbulla, che dopo l’operazione al legamento crociato di martedì scorso ha voluto mandare un messaggio ai tifosi giallorossi su Instagram: “Il primo passo per il mio ritorno in campo. Con la testa sono già pronto a fare tutto il necessario per tornare a dare il 110% per i colori che difendo, grazie a tutti per il supporto”.