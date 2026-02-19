Artem Dovbyk, attaccante della Roma, sta attraversando un lungo e impegnativo percorso di recupero a seguito dell’infortunio subito il 6 gennaio scorso durante la partita contro il Lecce.

In quella circostanza, il calciatore ucraino riportò una lesione miotendinea alla coscia sinistra che lo ha costretto a fermarsi per un periodo prolungato, mettendo in dubbio la sua disponibilità per la Roma nelle settimane successive. Lo scorso 19 gennaio, Dovbyk si è sottoposto a un intervento chirurgico in Finlandia, eseguito dal rinomato prof. Lempainen, per risolvere definitivamente il problema e avviare il processo di recupero. L’operazione è stata un passo importante verso il ritorno in campo, ma l’attaccante dovrà affrontare ancora settimane di riabilitazione.

Oggi, Dovbyk tramite una foto sul suo profilo Instagram ha voluto aggiornare i tifosi sul suo recupero. La didascalia, «Un mese è andato».