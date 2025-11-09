Roma, Dovbyk alle prese con problemi fisici contro l’Udinese

Durante la sfida tra Roma e Udinese, Artem Dovbyk ha accusato un problema fisico che ha destato qualche preoccupazione nello staff di Gasperini. L’attaccante giallorosso, visibilmente dolorante, ha comunque cercato di stringere i denti restando in campo ma alla fine ha dovuto chiedere il cambio.

Si tratterebbe di un fastidio che sarà da valutare nelle prossime ore. Sembrerebbe nulla di grave, ma la Roma preferisce la prudenza: Gasperini spera di riaverlo subito a disposizione, visto il calendario fitto di impegni e l’emergenza nel reparto offensivo visto i vari infortuni di Dybala, Ferguson e Bailey.