La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Dopo El Aynaoui, ecco altri due colpi: Ferguson e Wesley. La Roma ha cambiato marcia e sta provando a recuperare per consegnare a Gasperini la squadra pronta il prima possibile. Che ieri si è fatto sentire: “Un po’ sono preoccupato. Tra un mese comincia il campionato, dobbiamo recuperare, ora mi aspetto un’accelerazione. Ma sono sicuro che Massara sta cercando di fare tutto quello che la società vuole che si faccia”.

Oggi, massimo domani, è previsto l’arrivo di Ferguson. I giallorossi lo hanno preso dal Brighton in prestito oneroso (2-3 milioni) con diritto di riscatto fissato a circa 40 e che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Adesso ci sarà da capire come lo vorrà impiegare Gasperini, se punta centrale o sottopunta. A breve arriverà anche Wesley: al Flamengo andranno 25 milioni più 3 di bonus. La settimana prossima sarà importante anche per Ghilardi: a 10 milioni più bonus si può trattare.