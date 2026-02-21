CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – La Roma blinda uno dei suoi uomini simbolo e lo fa con la logica dei grandi club: tenersi stretti i leader. Dopo Mancini, sempre più vicino al prolungamento, anche Cristante si prepara a firmare un rinnovo che racconta il suo peso specifico nello spogliatoio e la trasformazione, con Gasp in panchina, da equilibratore di centrocampo a guida tecnica ed emotiva della squadra. In questa stagione, peraltro, ha ereditato la fascia di capitano.

Il nuovo accordo lo legherà alla società capitolina fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, perché sarà uno dei pilastri del progetto. Intanto, il campo continua a raccontare la sua storia. Domani contro la Cremonese, Bryan Cristante toccherà quota 350 presenze con la maglia giallorossa. E non è finita. Con la gara successiva aggancerà Damiano Tommasi, entrando all’undicesimo posto tra i giocatori con più presenze nella storia romanista. Nel calcio moderno, quindi, dove tutto corre veloce e pochi restano, la Roma sceglie la strada della continuità. Gasperini vuole una squadra solida, riconoscibile, costruita su uomini affidabili. Cristante rappresenta esattamente questo.