Kostas Tsimikas resta al centro del mercato della Roma, ma il suo futuro è legato a un incastro internazionale che non ammette deroghe. Il terzino greco, nonostante il forte interesse del Liverpool che lo vorrebbe riportare ad Anfield e le recenti sirene del Besiktas, rimane a disposizione di Gasperini finché la società non avrà trovato un erede all’altezza.

Come riporta l’esperto di mercato inglese Ben Jacobs, la Roma è stata chiarissima: non verrà concesso il via libera a Tsimikas, che dal canto suo ha già espresso il desiderio di tornare ai Reds in caso di addio, se prima non verrà ufficializzato un nuovo terzino sinistro. Un muro che, di fatto, sta bloccando anche il trasferimento di Andy Robertson dal Liverpool al Tottenham.

Al momento la dirigenza giallorossa continua a setacciare il mercato dopo il “no” incassato per David Møller Wolfe. In casa Roma regna la calma: l’obiettivo è tutelare l’equilibrio della rosa di Gasperini, evitando di indebolire la fascia proprio nel momento cruciale della stagione. Se arriverà un volto nuovo, il domino si sbloccherà; in caso contrario, Tsimikas continuerà a presidiare la corsia mancina della Capitale.

The terms of Andy Robertson’s move from Liverpool to Tottenham are agreed in principle for around £5m including add-ons. However, there is no sign off from Liverpool or Robertson yet. Liverpool will only sell, and Robertson give a green light to move, if #LFC can bring in a… pic.twitter.com/tDtU1euqmQ — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 27, 2026