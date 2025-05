Il Messaggero (S. Carina) – L’attesa del nuovo allenatore rischia di alimentare speranze eccessive. Dopo i sogni Klopp, Allegri e Ancelotti, la Roma riflette su profili come Nuno Espirito Santo e Adi Hutter. Il portoghese, attualmente al Nottingham Forest, ha un passato da “piazzato” più che da vincente, ma risponde all’identikit tracciato da Ranieri. Anche Hutter, oggi al Monaco, è considerato un tecnico valido ma poco mediatico.

Entrambi appaiono come alternative in caso di mancato accordo con le prime scelte. Gasperini prende tempo, forte del rinnovo proposto dall’Atalanta e dei sondaggi da parte delle big. In lizza anche Allegri, Italiano e la mina vagante Farioli. Tutto rimandato al domino degli allenatori di fine stagione: solo allora si saprà chi resterà in piedi e se sarà gradito ai Friedkin.