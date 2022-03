Roma, domani Zaniolo fa 100 in giallorosso: il club pensa al rinnovo

Leggo (F. Balzani) – Altri cento di questi giorni, con la maglia giallorossa. È quello che si augurano i tifosi e ora anche i Friedkin per il futuro di Zaniolo che domani negli ottavi di Conference col Vitesse taglierà il traguardo a tre cifre con la Roma. Un percorso iniziato il 19 settembre 2018 contro il Real Madrid e ostacolato da due infortuni terribili alle ginocchia.

Diciotto gol, tredici assist e tante polemiche per Nicolò che dovrebbe scendere in campo domani ad Arnhem (rafforzato il servizio di sicurezza, altissimo il rischio scontri) per poi tirare il freno con l’Udinese vista la diffida che rischia di fargli saltare un derby a cui tiene particolarmente. Subito dopo c’è un altro appuntamento imperdibile. Anche da Zaniolo, infatti, dipende il destino dell’Italia nei playoff mondiali. Una vetrina importante per lui che per restare alla Roma ha rinunciato alla Champions.

Su questo prova a fare leva la Juve per convincerlo a trasferirsi a Torino. Da qualche giorno però i Friedkin, convinti pure da Mourinho, sembrerebbero decisi a offrire a Nicolò un rinnovo con relativo aumento: da 2,5 a 4,5 milioni più bonus. Non è detto che bastino.