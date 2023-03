La Roma si riunirà domani a Trigoria alle ore 12:00 per preparare la sfida di domenica alle 18:00 con il Sassuolo, allo Stadio Olimpico. La squadra si ritroverà dopo la sfida con la Real Sociedad, che nonostante il bel risultato ha lasciato il segno, con Pellegrini e Llorente usciti anzitempo dal terreno di gioco. Punti di sutura per il capitano, ma escluse lesioni e fratture, mentre fastidio al flessore per lo spagnolo.