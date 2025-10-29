Archiviata la vittoria per 2-1 contro il Parma, la Roma non ha tempo per rilassarsi. I giallorossi di Gian Piero Gasperini torneranno subito al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida di campionato, in programma domenica sera contro il Milan.
La squadra si ritroverà domani mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Sarà una sessione utile a valutare anche le condizioni fisiche di Evan Ferguson, uscito anzitempo nel match contro il Parma per una distorsione alla caviglia.
Il gruppo, intanto, cercherà di mantenere alta la concentrazione in vista di un impegno fondamentale contro i rossoneri, gara che potrebbe dire molto sulle ambizioni della Roma in questa prima parte di stagione.