Roma, domani la ripresa a Trigoria: testa già al Bologna in Europa League

Dopo una battuta d’arresto che pesa sia sul morale sia sulla classifica, la Roma è chiamata a voltare pagina in tempi rapidissimi. Il calendario fitto di impegni non concede pause e impone ai giallorossi di archiviare subito il ko maturato nell’ultima giornata di campionato, per non compromettere gli obiettivi stagionali.

La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina al centro sportivo Centro Sportivo Fulvio Bernardini, quartier generale della preparazione romanista. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha infatti fissato la ripresa per avviare immediatamente il lavoro in vista dei prossimi impegni europei.

L’attenzione è già rivolta al big match contro il Bologna, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico. Un appuntamento cruciale per riscattare la sconfitta contro il Como e rilanciare le ambizioni stagionali.