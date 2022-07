Ieri è stato il turno di Mile Svilar, domani toccherà a Nemanja Matic. Alle 14 il centrocampista giallorosso presenzierà in conferenza stampa per presentarsi ai giornalisti e ai tifosi. La conferenza sarà visibile sui canali social della Roma. Matic è arrivato a parametro zero dal Manchester United e con il club giallorosso ha firmato un contratto annuale, con opzione – al verificarsi di determinate condizioni – di rinnovo per un’ulteriore stagione.