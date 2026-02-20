La vigilia entra nel vivo, anche se non si tratta di una notizia clamorosa: a Trigoria è tempo di parole oltre che di campo. La Roma si avvicina alla sfida contro la Cremonese con l’appuntamento tradizionale della conferenza stampa pre-gara, momento utile per fare il punto su condizione e scelte.
È stato il club giallorosso a rendere noto che domani, sabato 21 febbraio, Gian Piero Gasperini interverrà alle ore 13:30 dalla sala stampa del centro sportivo Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Un’occasione per presentare ufficialmente il match valido per la 26ª giornata di Serie A.
Il tecnico affronterà i temi legati alle condizioni della squadra, agli eventuali indisponibili e alle possibili scelte di formazione in vista della gara dello Stadio Olimpico. Indicazioni importanti, dunque, per capire quale Roma scenderà in campo davanti al proprio pubblico in una sfida che può pesare sul cammino in campionato.