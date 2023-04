Roma, dolce gesto di Dan Friedkin: l’incontro con una piccola tifosa – FOTO

Il presidente romanista Dan Friedkin, domenica scorsa era presente allo stadio per assistere alla partita contro la Sampdoria. Il proprietario della Roma è molto amato dai tifosi giallorossi, si presta sempre ad autografi e selfie in tribuna durante le partite. Due giorni fa, però, è stata scattata una foto veramente speciale: c’è una piccola supporter romanista dal nome Victoria Marie. Il tenerissimo ritratto sta già facendo il giro del web, a postare la foto su Instagram è stato suo zio, visibilmente felice ed emozionato come tutta la famiglia.