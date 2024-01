È iniziata l’avventura di Daniele De Rossi come tecnico della Roma. Poco prima di iniziare l’allenamento odierno, ha tenuto a rapporto tutta la squadra attorno a sé. Ad assistere al discorso presenti anche Renato Sanches e Smalling, che poi non hanno preso parte alla seduta con il resto dei compagni per via dei loro continui fastidi fisici. A renderlo noto è la Roma tramite il proprio profilo su X.