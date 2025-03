Pagine Romaniste (A. Leopardi) – Vincendo a Lecce, la Roma non solo ha allungato ulteriormente la striscia di vittorie. Ha dimostrato, soprattutto, di sapersi adattare, andando oltre le difficoltà. Oltre le assenze. Facile e immediato far riferimento a quella di Dybala, ai box ormai fino alla prossima stagione. Temporanea, in quanto ritornerà a pieno regime già dalla prossima sfida contro la Juventus, quella di Leandro Paredes, leader tecnico del centrocampo della Roma.

Se esiste una Roma con Dybala e una senza, un discorso simile può essere fatto anche per il numero 16. Quando in campo, è il fulcro delle azioni che partono dal retro. Con le sue abilità non solo è capace di effettuare lunghi e precisi lanci a scavalcare il centrocampo, ma è uno dei pochi che va a prendere il pallone sulla zona dei difensori, salvo poi smistarlo tra le linee. Come un direttore d’orchestra quando opera e dà ritmo a tutti i musicisti. Dati alla mano, Paredes fa un passaggio decisivo a partita: potenzialmente un gol può sempre venire dai suoi piedi.

Non è un caso che l’ultima sconfitta in campionato contro il Como al Sinigaglia sia arrivata senza lui in campo – la Joya, invece, era presente. Lui, che è anche un tiratore, al pari del connazionale, dei calci piazzati. Lui, che agisce magari nell’ombra ma che è sempre presente nella fase di prima costruzione della manovra offensiva – ma anche in fase difensiva con il 56% dei contrasti vinti. Ranieri, però, sa trovare delle soluzioni anche in sua assenza. Con l’obiettivo di non essere dipendenti da nessuno. Anche se, un Paredes in più, può dare una bella mano.