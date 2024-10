Roma e Dinamo Kiev scenderanno in campo giovedì per la terza giornata della fase a girone unico. L’arbitro designato e reso noto dalla UEFA per dirigere il match contro gli ucraini, sarà l’olandese Serdar Gözübüyük. Assistenti Erwin Zeinstra e Johan Balder. Il quarto uomo sarà Sander van der Eijk, al VAR Dennis Higler e AVAR Erwin Blank.

Foto: [Gabriele Maltinti] Via [Getty Images]