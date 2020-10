Roma, difesa calda. Quattro centrali per tre soli posti. Smalling è la guida, poi tutti in gioco

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Da quando Smalling è rientrato a Trigoria lui e Ibanez fanno coppia fissa in attesa che rientrino Kumbulla e Mancini dalle nazionali. Con loro, a Trigoria, ci sono Fazio e Jesus, praticamente fuori dalkle gerarchie di Fonseca. A giocarsi il posto da titolare saranno Smalling, Kumbulla, Mancini ed Ibanez. Giovani ma neppure troppo e tutti desiderosi di giocare quante più partite possibili. Ora sta a Fonseca il dovere di assemblarli al meglio. L’ipotesi per vederli tutti e 4 insieme sta nel dirottare Mancini a centrocampo, come avvenuto nel momento di emergenza nello scorso campionato. Il tecnico deciderà anche in base alla tattica da attuare e alle condizioni fisiche dei giocatori. La sensazione è che Smalling e Mancini stiano leggermente un passo più avanti agli altri due. Fondamentale sarà anche la scelta del portiere: Pau Lopez spinge per tornare a giocare, Mirante però fornisce sicurezza e rendimento.