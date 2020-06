De Rossi e la visita ai Musei Vaticani: “Uno spettacolo commovente” – VIDEO

Per Daniele De Rossi una gita a Roma. L’ex capitano giallorosso ha fatto visita ai Musei Vaticani ed ha voluto lasciare anche un messaggio per invogliare la gente a visitare uno dei posti più incredibili della Capitale.

Queste le sue parole: “Ragazzi, dopo 35 anni che vivo in questa città ho fatto una visita come si deve ai Musei Vaticani. Ho visto la Cappella Sistina e tanto tanto altro. Ve lo consiglio di cuore romani e non, ma soprattutto ai romani. Venite adesso, c’è anche un pochino meno gente e si vedono ancora più calma le meraviglie che abbiamo nella nostra città. Uno spettacolo commovente“.

