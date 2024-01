È stato depositato il contratto in Lega Serie A di Dean Huijsen. Il centrale olandese arriva in prestito oneroso secco dalla Juventus. Il classe 2005, dopo le visite mediche, sarà un nuovo giocatore della Roma, in attesa del comunicato ufficiale del club e della presentazione.

La cifra del prestito è di 650mila euro. Nel caso in cui il difensore dovesse raggiungere le dieci presenze la Roma avrà diritto ad uno sconto di 250mila euro. Mourinho domani potrà già contare su Huijsen per il match contro l’Atalanta.