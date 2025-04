Il Messaggero (D. Aloisi) – Oggi (o al massimo domani) una delegazione della Roma andrà in Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco. Il club ha lavorato per essere presente per l’ultimo saluto al pontefice. Ci saranno Ranieri, Ghisolfi e Lombardo oltre a tre giocatori, tra cui sicuramente il capitano Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. La scomparsa di Papa Francesco ha scombussolato in parte l’agenda. Il viaggio a Milano è stato rimandato di un giorno. Rinviata anche la conferenza stampa di Ranieri e la consegna del progetto stadio che era previsto tra il 2l e il 22 aprile. La Roma avrà a disposizione un giorno in più per preparare la sfida contro l’Inter. Ranieri ha recuperato Saud che tornerà trai convocati, fuori invece Nelsson. Spera in una maglia da titolare Pellegrini, ma il futuro è sempre più lontano da Roma. Ghisolfi è a caccia di rinforzi dalla trequarti in su: occhi su Paixao, Steijn e Angel Gomes.

Tutto fermo, invece, per l’annuncio del nuovo tecnico (ieri avvistato Montella in città) e del sostituito di Lina Souloukou.