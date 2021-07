Roma-Debreceni, le probabili formazioni e dove vederla: chance per Rui Patricio, dubbio Mkhitaryan

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Prosegue senza sosta il precampionato della Roma. Superata di misura la Triestina giovedì (1-0, Zalewski), i giallorossi si apprestano a disputare un’altra amichevole. Lo sparring partner dei giallorossi sarà ora il Debreceni. Come per la gara contro i friulani, anche la sfida di domani (ore 19) del Benito Stirpe sarà aperta al pubblico.

A differenza della partita del Nereo Rocco, però, aumenta il numero dei spettatori ammessi. Sugli spalti verrà infatti consentito l’accesso a 4.000 persone. Altro punto in comune con l’ultima amichevole è la messa in onda in tv del match. La partita verrà trasmessa da Sky.

Nell’ultima amichevole – disputata sei giorni fa – il Debreceni ha superato per 3-0 il Vaso, formazione della Serie B ungherese. Serie B magiara che il Debreceni si è lasciato alle spalle nell’ultima stagione vincendo il campionato. Anche per il Loki quella di domani sarà la quarta amichevole.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-DEBRECENI

Non partito per la trasferta di Trieste, domani potrebbe essere il giorno del debutto per Rui Patricio. Davanti al portiere portoghese ci sarà la difesa formata da Smalling e Mancini, tornato a disposizione dopo esser stato fuori contro la Triestina per una gastroenterite. Sulla fascia destra ballottaggio tra Karsdorp e Reynolds, titolare nella gara di martedì. Il favorito è l’olandese. Tripi titolare sulla sinistra.

A proposito della corsia sinistra, migliorano le condizioni di Calafiori. Il terzino continua a lavorare individualmente, ma non è ancora pronto per rientrare in campo. L’esterno ha rimediato una botta alla caviglia nella prima amichevole con il Montecatini (10-0) e ieri è tornato ad allenarsi

A centrocampo Veretout non recupera ancora. Potrebbe quindi essere confermata la coppia iniziale Bove–Villar. Dietro a Mayoral, agiranno Zaniolo – diventato papà di Tommaso – sulla destra, Pellegrini centralmente e El Shaarawy sulla corsia di sinistra.

Anche il duo Szabolcs–Loki si affiderà al 4-2-3-1. Kosicky in porta, Bévárdi e Ferenczi esterni. Deslandes e Baráth al centro. Davanti alla difesa Varga e Dzsudzsák, capitano della squadra. Bódi, Ugrai e Sós a sostegno di Szécsi.

DOVE VEDERE ROMA-DEBRECENI

Anche questa gara sarà visibile in tv. La sfida del Benito Stirpe verrà infatti trasmessa su Sky Sport. L’amichevole sarà visibile sia su Sky Sport Uno (canale 201) che su Sky Sport Calcio (canale 202). Possibile anche la visione tramite l’app Sky Go. Disponibile inoltre anche la visione su Roma Tv+, servizio ufficiale del club disponibile sia video.as.roma.com o tramite l’app. La partita comincerà alle 19.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Tripi; Bove, Villar; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Feratovic, Diawara, Mkhitaryan, Zalewski, Ciervo, Perez, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Veretout, Calafiori.

Debreceni (4-2-3-1): Kosicky; Bévárdi, Deslandes, Baráth, Ferenczi; Varga, Dzsudzsák; Bódi, Ugrai, Sós; Szécsi.

A disposizione: Gróf,Kusnyír, Nikolic, Poór, Korhut, Bényei, Babunski, Pintér, Bárány, Gyönyörű, Tischler.

Allenatore: Szabolcs-Gábor.

Indisponibili: Loki, Pávkovics.